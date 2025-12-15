Un trabajador ha sido hospitalizado tras caer de un edificio en Madrid mientras realizaba la colocación de paneles solares en el tejado

Un hombre de unos 49 años ha resultado gravemente herido tras precipitarse desde un tejado de unos 15 metros de altura mientras trabajaba en la instalación de placas solares en un bloque de viviendas de Madrid.

Los hechos se han producido en torno a las 11:30 horas en la calle Luis Cabrera de la capital, y hasta el lugar se han trasladado efectivos sanitarios del SUMMA 112, según ha informado Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.

El hombre ha caído al patio interior del edificio, donde los tendederos que cruzan de un lado a otro de las paredes interiores han amortiguado el golpe, si bien ha tenido que ser trasladado en estado grave y con múltiples fracturas al Hospital 12 de Octubre.

La Policía Municipal de Madrid ha abierto una investigación

La Policía Municipal de Madrid ha abierto una investigación para determinar las causas de este nuevo accidente laboral. Lo ocurrido ha causado expectación entre los vecinos de la zona, que se han preocupado por el trabajador.