Mujer detenida tras un atropello mortal en Pozuelo de Alarcón: ella huyó y el cuerpo apareció horas después
Sospecharon desde el principio que se trataba de un accidente de tráfico debido al tipo de lesiones que presentaba la víctima
La Policía Municipal ha detenido en Pozuelo de Alarcón (Madrid) a una mujer como presunta autora del atropello mortal de un peatón ocurrido en la madrugada del pasado domingo, tras el cual la conductora se dio a la fuga, según ha publicado 'El Mundo' y han confirmado fuentes del cuerpo local.
La investigación estuvo a cargo del Grupo de Atestados de la Policía Judicial de Tráfico, que logró localizar el coche implicado en el siniestro en menos de 24 horas, gracias a la revisión de las cámaras de seguridad y al trabajo de los agentes especializados.
El atropello se produjo alrededor de las 02.00 horas del domingo, y el cuerpo del hombre fue hallado a las 07.00 de la mañana
Cuando una mujer que estaba corriendo por la zona dio aviso a la Policía tras encontrar el cadáver. En declaraciones a los periodistas, la vicealcaldesa de Madrid, delegada de Seguridad y Emergencias y portavoz municipal, Inma Sanz, explicó que los investigadores, junto con los efectivos de Samur-Protección Civil, sospecharon desde el principio que se trataba de un accidente de tráfico debido al tipo de lesiones que presentaba la víctima, y que a partir de ahí se abrió la investigación.
Sanz subrayó que la investigación sigue abierta y pidió prudencia, al tiempo que destacó que contar con “unos extraordinarios profesionales” permitió localizar rápidamente a los posibles responsables del atropello mortal.