MadridLa Policía Nacional ha detenido a tres hombres poco después de que presuntamente intentaran matar a tiros a otro en Bélgica, tras lo que atravesaban España con la intención de huir a Marruecos a través del puerto de Algeciras (Cádiz).

Según ha informado lunes la Dirección General de la Policía, el pasado 15 de diciembre los tres arrestados, uno de ellos nacido en 2006, dispararon con un arma de fuego en la ciudad belga de Genk a un hombre al que dejaron en estado crítico.

Tras el intento de homicidio huyeron en el vehículo de la madre de dos de ellos con la intención de llegar hasta Algeciras, donde pretendían embarcar en un ferry con destino a Marruecos para eludir a la justicia, según la información recabada por las autoridades belgas.

Individuos extremadamente violentos

Poco después del suceso las autoridades belgas pusieron en conocimiento de la Policía Nacional su posible presencia en España y emitieron una orden urgente de detención al ser individuos extremadamente violentos que podrían ir armados.

Apenas 72 horas después de los hechos, los agentes españoles localizaron a los tres huidos en el madrileño distrito de Salamanca, donde fueron detenidos.