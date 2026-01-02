La fallecida tenía 26 años y era de origen peruano

Detienen a un hombre como presunto autor de la muerte de una mujer en Villaverde, en Madrid

MadridLa Policía Nacional ha descartado, por el momento, la violencia de género en el homicidio de una mujer de 26 años en la madrugada del 31 de diciembre en un bloque de viviendas en el distrito de Villaverde, en Madrid. Murió al caer desde un undécimo piso tras ser, presuntamente, empujada por un hombre que ha sido detenido y que sería su casero. No tenían relación sentimental, aunque "compartían el piso", según las primeras investigaciones.

"Hay una persona detenida, es el arrendador de la vivienda y no consta ningún tipo de relación que nos haga en estos momentos poder situar este posible homicidio como una cuestión de violencia de género", ha dicho el delegado del Gobierno, Francisco Martín.

La víctima compartía piso con el detenido, que era el arrendador de la vivienda

Al respecto, el delegado del Gobierno ha incidido en que la investigación aún "sigue abierta" y, por tanto, aún hay varias hipótesis sobre la mesa, "pero la relación entre la persona detenida y la fallecida era que compartían el piso y él era el arrendador".

Agentes de la Policía Nacional confirmaron en la víspera la detención del varón, de 45 años y origen nigeriano, como presunto responsable de la muerte de la mujer, de 26 años y origen peruano, aunque con nacionalidad española, en el distrito madrileño de Villaverde.

Los hechos tuvieron lugar en la calle Santa Escolástica número 7 durante la madrugada del 31 de diciembre, cuando el Grupo V de Homicidios tuvo conocimiento del hallazgo de una mujer muerta tras precipitarse desde un bloque del lugar. Al parecer, habría caído desde una planta once.

Los vecinos señalaron a los agentes que habían escuchado una discusión fuerte en el piso de arriba. Tras la inspección Técnico Policial por parte del DEVI de Policía Científica, los investigadores dedujeron conforme a la posición de las huellas que la mujer habría sido lanzada por la ventana, en la que habrían encontrado huellas y marcas de defensa.

Tras lo ocurrido, los agentes continúan investigando los hechos y las causas tras el suceso, ahondando en el vínculo entre la víctima y el detenido. Según algunos vecinos tenían una relación conflictiva; un extremo que se analiza.