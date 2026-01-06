Todas ellas han sido atendidas por medios sanitarios municipales y se encuentran bien

Los bomberos de la Comunidad de Madrid han rescatado este martes a 19 personas, dos de ellas menores de edad, de tres cabinas de la noria del parque Mágicas Navidades de Torrejón de Arroz (Madrid), de la que no pudieron bajarse cuando la atracción dejó de funcionar.

Todas ellas han sido atendidas por medios sanitarios municipales y se encuentran bien, según ha informado Emergencias 112. Los bomberos tuvieron que hacer uso de la autoescala para socorrer a estas personas, que quedaron atrapadas sin poder bajar de tres cabinas a 35 metros de altura.

En su rescate ha sido necesaria la intervención de cuatro dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid y dos unidades de jefatura.