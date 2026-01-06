Logo de telecincotelecinco
Madrid
Rescates

Los bomberos rescatan a 19 personas, dos de ellas menores, que quedaron atrapadas en una noria en Torrejón de Ardoz, Madrid

Rescate Noria
Los bomberos tuvieron que hacer uso de la autoescala para socorrer a estas personas. 112 Comunidad de Madrid
Los bomberos de la Comunidad de Madrid han rescatado este martes a 19 personas, dos de ellas menores de edad, de tres cabinas de la noria del parque Mágicas Navidades de Torrejón de Arroz (Madrid), de la que no pudieron bajarse cuando la atracción dejó de funcionar.

Todas ellas han sido atendidas por medios sanitarios municipales y se encuentran bien, según ha informado Emergencias 112. Los bomberos tuvieron que hacer uso de la autoescala para socorrer a estas personas, que quedaron atrapadas sin poder bajar de tres cabinas a 35 metros de altura.

En su rescate ha sido necesaria la intervención de cuatro dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid y dos unidades de jefatura.

