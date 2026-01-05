Iván Sevilla 05 ENE 2026 - 17:10h.

La entrada de agua, barro y piedras causaron el derrumbe, con dos casas afectadas por completo

Última hora de la borrasca Francis: Corte en la carretera A-7103 en Málaga por un desprendimiento de rocas

MálagaLa borrasca Francis que azotó con violencia la localidad de Monda (Málaga) provocó la caída de un muro de contención en un edificio como consecuencia de las intensas lluvias. 18 vecinos fueron desalojados de allí.

El incidente se sumaba a los desprendimientos y demás rescates en la comarca malagueña de Sol y Guadalhorce, así como en la del Campo de Gibraltar en Cádiz, donde también hubo rescates de personas.

Según han comunicado este 5 de enero desde el Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga, una dotación con base en Coín tuvo que movilizarse para sacar a residentes en un inmueble muy dañado en Monda.

"Entrada de agua, barro y piedras"

Ubicado en la calle Marbella del pueblo, allí "dos viviendas" se encontraban "afectadas por completo", con graves destrozos en el interior. Debido "a la entrada de agua, barro y piedras", han descrito.

Por fortuna, no han tenido que lamentarse "daños personales" de quienes estaban en esos momentos en ambos domicilios. Los equipos de rescate han estado realizando "labores de limpieza, retirada del barro y enseres".

Caídas de árboles, además de rescates

Entre otras de las últimas actuaciones de los efectivos en la provincia, han destacado la caída de un árbol en Estepona "que obstaculizaba la calle Jazmín" y la caída de cable en el municipio de Cártama.

Allí precisamente, los vecinos están viviendo un complicado 5 de enero previo a la llegada de los Reyes Magos. Hasta 65 bomberos forestales están colaborando en las tareas de acondicionamiento de vías y otras infraestructuras dañadas.

El temporal que volvió a causar anegaciones en la barriada Doña Ana obligó también a llevar a cabo el rescate de cinco personas y su mascota en la zona de Tres Leguas, según han informado desde el Consorcio Provincial.

Hasta 216 incidencias por anegaciones

En la provincia malagueña el 112 registró un total de 216 incidencias, la mayoría de ellas relacionadas con las inundaciones que se derivaron de la crecida de hasta cuatro ríos, entre ellos el Grande o el del Guadalhorce.

Ya por la noche, los bomberos fueron requeridos para poner a salvo a más vecinos de fincas que sufrieron anegaciones o a un camionero que pernoctaba en su vehículo, tras el desbordamiento del río Fahala en Cártama.

En Alhaurín de la Torre igualmente rescataron a los ocupantes de un coche que se quedó atrapado en un camino por donde cruzaba el Arroyo Acebuchal. No hubo heridos.

Los pueblos de Manilva y Casares se quedaron incomunicados, mientras que en el de Ojén, este 5 de enero varias rocas se desprendieron de una ladera montañosa en la Urbanización La Mairena, cortando por completo la carretera A-7103.