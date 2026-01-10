El supuesto autor de los hechos había sufrido lesiones producidas tras el forcejeo con las víctimas

El fallecido era un varón de 42 años que presentaba dos heridas por arma de fuego

GetafeLa Policía Nacional ha detenido a un varón de 27 años como presunto responsable de la muerte por disparos de otro hombre, de 42 años, ocurrida este viernes en un domicilio de Getafe.

Según ha informado la Policía Nacional este sábado, el supuesto autor de los hechos había sufrido lesiones producidas tras el forcejeo con las víctimas.

De hecho Emergencias 112 informó el viernes de que el presunto autor del crimen presentaba un traumatismo craneoencefálico leve y fue trasladado ayer al Hospital Severo Ochoa de Leganés.

Una vez comprobada su implicación en los hechos, por parte del Grupo VI se procedió a su detención como presunto responsable de un delito de homicidio.

Los hechos tuvieron lugar a las 17.30 horas del viernes en una vivienda en el número 15 de la calle Ramón Rubial de Getafe. El 091 recibió una llamada en la que se alertaba de que un hombre había resultado herido por arma de fuego, y cuando llegaron los agentes ya había fallecido a consecuencia de las heridas sufridas.

El fallecido era un varón de 42 años que presentaba dos heridas por arma de fuego.