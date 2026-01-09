Detenido por poseer y maltratar a 19 gallos de pelea en Crevillent

Sandra Pons 09 ENE 2026 - 12:02h.

Les practicaba amputaciones y les daba fármacos para aumentar su agresividad

Incumplía una condena interpuesta por el juzgado de Elche por hechos similares en 2021

AlicanteLa Policía Nacional, junto con la Policía Local de Crevillent (Alicante), han detenido a un hombre de 40 años tras descubrir que poseía 19 gallos de pelea y una gallina en su domicilio, de la especie 'combatiente español'. Incumplía una condena interpuesta por el juzgado de Elche por hechos similares en 2021.

Durante su registro domiciliario, también se incautó gran cantidad de estupefacientes relacionados con la actividad delictiva. Algunos de los objetos son: limas y tijeras para afilarles las uñas y espolones, esmalte endurecedor de uñas, espuelas artificiales y distintos fármacos en cápsula e inyectables para mejorar su resistencia y aumentar su agresividad.

También se incautó marihuana en planta y en cogollos, y siete gramos de cocaína listos para su distribución.

Ya había sido detenido por maltrato animal

El varón había sido condenado en el año 2024 por un juzgado de Elche tras haber sido detenido en 2021 en posesión de gallos de pelea. Fue condenado junto a dos familiares por un delito de maltrato animal (tenencia y maltrato a gallos, usados para peleas), con inhabilitación especial para el derecho a ejercer profesión u oficio relacionado con animales y privación a la tenencia de animales.

El hombre fue detenido junto a sus familiares tras haber sido identificados durante el desarrollo de una pelea de gallos en una pista deportiva de Crevillent. Se llegó a recuperar uno de sus gallos con graves lesiones.

Gallos con amputaciones

Todos los gallos presentaban amputaciones de cresta y babilla, algo que indica que son usados para peleas. Los 'galleros' (quienes se encargan de la crianza y entrenamiento de las aves) cortan estas zonas por su alta sensibilidad, con el fin de evitar la pérdida de sangre durante la pelea, lo que se traduciría en una considerable pérdida de vigor durante la batalla.

Estas amputaciones son efectuadas por el propio 'gallero', sin la supervisión de un veterinario, lo que evidencia el maltrato que sufren los animales con esta práctica. Asimismo, se les había afeitado el plumaje de sus muslos, para que el gallo termorregule su organismo durante el combate.

El detenido fue puesto a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de la localidad de Elche. Las aves fueron llevadas para ser inspeccionadas por el veterinario del Departamento de Bienestar Animal del Ayuntamiento de Crevillent para la elaboración de un informe sobre posibles lesiones.