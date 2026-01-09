Detenido por quemar el coche del alcalde como venganza por una multa

El joven usó cócteles molotov que aprendió a hacer en YouTube para cometer el acto contra el coche del alcalde.

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 26 años, vecino de San Cristóbal de Segovia, como presunto autor de un delito de daños agravados tras provocar un incendio e intentar quemar el coche del alcalde de esta localidad segoviana que causó perjuicios valorados en más de 150.000 euros.

Según ha informado la Guardia Civil de Segovia, a través de la Unidad Orgánica de Policía Judicial, los hechos se produjeron en la noche del pasado 25 de febrero, cuando se declaró un incendio que afectó a cuatro vehículos y a la fachada de una vivienda.

Aprendió en internet a hacer artefactos incendiarios

La investigación concluye que el detenido habría utilizado dos artefactos incendiarios tipo ‘cóctel molotov’, confeccionados tras aprender su elaboración mediante tutoriales en internet, con la intención de provocar la quema del vehículo propiedad del alcalde del municipio.

El incendio habría sido motivado, según la Guardia Civil, por represalias relacionadas con diversas actuaciones administrativas municipales, entre ellas las expropiaciones de terrenos y la imposición de sanciones y multas. Los daños ocasionados alcanzaron a otros vehículos y a la fachada de una vivienda.