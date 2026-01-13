El padre hizo de comadrona y ayudó a su pareja en el parto en una calle del distrito de San Blas, en Madrid

Una mujer ha dado a luz, en la madrugada de este martes, en plena calle Egipto, del distrito madrileño de en San Blas. La parturienta se dirigía al hospital con su pareja, pero no le dio tiempo a llegar, según informó Emergencias Madrid a través de sus redes sociales.

El papá hizo de comadrona ante el inminente nacimiento

"La asistencia la ha realizado el propio papá del niño, cuando nosotros hemos llegado los dos se encontraban bien", aseguró la jefa de guardia del SAMUR-PC que acudió a la llamada, Gema Cámara.

"El pequeño estaba un poco hipotérmico por las circunstancias y la temperatura. Lo que hemos hecho ha sido abrigarle, hacer piel con piel, y rápidamente se ha recuperado. Han llegado ambos estupendamente al hospital, tanto la mamá como el pequeño",