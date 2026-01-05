Sandra Pons 05 ENE 2026 - 14:00h.

AlicanteLa mañana de este lunes 5 de enero, como aperitivo de la noche Reyes, Alcoy (Alicante) ha sido testigo de un nacimiento muy inesperado. Una mujer de 31 años ha dado a luz en el portal de su vivienda, en un parto que ha sorprendido por su rapidez y por las condiciones en las que se ha producido.

Ha ocurrido en la puerta de un inmueble situado en la calle Sant Mateu, en pleno centro de la ciudad.

Hasta el domicilio se ha desplazado una unidad del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU), cuyo equipo sanitario ha atendido a la madre y a su bebé, una niña que ya había nacido a la llegada de los sanitarios.

Madre e hija, trasladadas al hospital en buen estado

Estos han procedido a cortar el cordón umbilical y han realizado las primeras atenciones en aquella sala de partos improvisada. Tras la asistencia inicial, madre e hija han sido trasladadas en buen estado al Hospital Virgen de los Lirios de Alcoy. Allí han permanecido ingresadas para su valoración y supervisión.

Resulta un nacimiento especial y ha llegado de manera natural, lo que seguro supone un grandísimo y espectacular regalo de reyes para la recién madre de 31 años y su familia.