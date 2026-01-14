Una bengala provocó un incendio en el restaurante Fanático de Madrid el domingo: el Ayuntamiento estudia prohibir su uso en locales

La torre Foster de la Castellana fue desalojada recientemente por un incendio en un transformador eléctrico

El Ayuntamiento de Madrid estudia prohibir el uso de bengalas en determinados espectáculos que se llevan a cabo en locales de ocio en la nueva Ordenanza de Prevención de Incendios que prepara el Consistorio, cuyo borrador está "bastante" avanzado, con el objetivo de evitar incendios como el registrado recientemente en el restaurante Fanático, un incendio que se registró solo 10 días después de la tragedia suiza en Crans-Montana.

La madrugada del pasado domingo 11 de enero se registró un incendio en el citado restaurante del Paseo de la Castellana tras un 'show' con bengalas en su interior, según han apuntado fuentes como 'El Mundo'. Debido a ello, hubo que evacuar a los clientes, que han denunciado una gestión "irresponsable" y un trato "agresivo" por parte del personal tras el desalojo. Algunos afirman que incluso tuvieron que pagar la cena, a pesar de no haber podido terminar.

Fuentes de Emergencias Madrid han detallado que no se trasladó aviso a los servicios de emergencias de la capital ni se requirió la presencia ni de Bomberos del Ayuntamiento o del Samur-Protección Civil. De esta forma, el incidente quedó solventado por los responsables del propio local y sin tener que lamentar heridos.

El Ayuntamiento ha solicitado "toda la información" sobre lo ocurrido en el restaurante Fanático

La vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, ha apuntado que el Ayuntamiento ha solicitado "toda la información" sobre lo ocurrido. Asimismo, ha adelantado que el equipo de José Luis Martínez-Almeida trabaja en la Ordenanza de Prevención de Incendios, cuyo borrador está "bastante" avanzado, con el fin de regular el uso de materiales pirotécnicos en locales.

Según ha indicado, esta limitación debe ser estudiada para que no afecte a otro tipo de eventos. "No parece adecuado que haya algunos elementos, como las bengalas, que se están utilizando en algunos sitios. El camino parece ser que va a ir hacia la prohibición, pero veremos exactamente en qué tipo de espectáculos puede tener sentido. Quizá no en lo que tiene que ver con la hostelería generalizada", ha señalado Sanz.

La delegada también ha hecho un llamamiento a los dueños de los establecimientos para que cumplan con la normativa, una vez aprobada, sobre los materiales ignífugos. Así, les ha recomendado que tengan "especial cuidado" con estas situaciones. "Que sean especialmente cautelosos y precavidos con la utilización de cualquier cuestión que pueda provocar un riesgo para sus clientes y para cualquier ciudadano", ha concluido la vicealdesa.