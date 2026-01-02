Dos chicas con una bengala en una botella de Champagne habrían provocado una bomba térmica en Le Constellation'

Los expertos tratan de explicar qué ocurrió en el bar de Crans-Montana, en Suiza donde han muerto 47 personas y hay más de un centenar de heridos. La hipótesis de los especialistas y bomberos explican la rápida difusión del fuego por un fenómeno de "combustión súbita", calificado así porque "todo lo que pudo arder, ardió" como "una bomba térmica".

Así lo ha explicado a Informativos Telecinco, Manuel Blanco, portavoz del Consorcio de Bomberos que conoce perfectamente cómo funcionan "esta acumulación de gases que genera un humo muy caliente".

Hay víctimas de diferentes nacionalidad, italianas, francesas y australianas, que han sido trasladadas a diferentes hospitales suizos e italianos. Tienen en su mayoría entre 15 y 30 años, y la mayoría presenta “lesiones extremadamente graves” debido a su exposición al fuego, han informado los servicios de urgencias de los hospitales suizos.

Los investigadores analizan si lo que ocurrió dentro del local 'Le Constellation' fue un “incendio súbito” o una “explosión por deflagración”, la hipótesis más probables que ya barajan los investigadores del incendio de este fin de año en Crans Montana. Muchos de los pacientes presentan lesiones típicas de este fenómeno de incendio, que actúa como una bomba térmica con temperaturas de hasta 1.200 grados.

Dos chicas con una bengala en una botella de Champagne habrían provocado una bomba térmica en Le Constellation'

Al parecer dos chicas con una bengala en una botella de champagne fue el origen del incendio que habría provocado la formación de una capa de gases en el techo, haciendo que la temperatura en el local aumentara y calentando a su vez todos los objetos empiecen a calentarse y los materiales, como mesas, cortinas, sillas, los paneles de insonorización, liberan gases inflamables y se produce una ignición súbita en la que el fuego explota y llena el espacio.

A muchas personas les gustan las bengalas y velas en botellas, que son objetos pirotécnicos que ofrecen muchos locales como principal reclamo, pero sin saber seguramente que pueden resultar altamente peligrosos.

Algunos hosteleros en España, sin embargo, conscientes de estos riesgos, no permiten estas celebraciones con bengalas o elementos pirotécnicos y emplean alternativas menos arriesgadas como bengalas LED.