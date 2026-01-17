Redacción Madrid 17 ENE 2026 - 09:05h.

El vehículo accidentado ha volcado sobre su techo tras una salida de vía

Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación

MadridUn varón de unos 40 años de edad ha fallecido en la madrugada de este sábado en el término municipal de Guadalix de la Sierra, en Madrid, al volcar su coche al margen de la carretera mientras circulaba por la M-608, han informado a Europa Press fuentes de Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

El suceso ha tenido lugar en el kilómetro cinco de la mencionada vía, punto en el que el vehículo accidentado ha volcado sobre su techo tras una salida de vía.

No ha habido posibilidad de reanimación

Hasta el lugar han acudido tres dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid, que han excarcelado al conductor y único ocupante del vehículo. Efectivos de SUMMA112 han confirmado el fallecimiento del hombre por politraumatismos. No ha habido posibilidad de reanimación.

Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación.