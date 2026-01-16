Jorge Bergantiños 16 ENE 2026 - 13:55h.

La rotura de una cuerda en las labores de pesca apunta a ser el desencadenante de la muerte del trabajador de nacionalidad marroquí

Las labores de rescate, con dos helicópteros y una aeronave de ala fija, fueron muy complicadas debido al temporal marítimo

VigoUn marinero de nacionalidad marroquí ha fallecido y otro indonesio ha resultado herido grave en un accidente a bordo del pesquero gallego Novo Alborada. Son parte de la tripulación de este barco con base en Vigo, precisamente a bordo de esta embarcación ha sucedido este trágico suceso , en aguas del condado de Kerry, al suroeste de la República de Irlanda.

Según fuentes oficiales, la alerta llegó a las autoridades españolas en relación a un accidente grave en la mañana de este jueves. El Centro de Coordinación de Rescates Marinos de Valentia del condado de Kerry recibió la llamada por parte de las autoridades españolas para advertir de la situación.

Las primeras pesquisas apuntan a la rotura de una cuerda del Novo Alborada en las labores de pesca como el desencadenante de la muerte del varón marroquí, que habría fallecido a bordo sin poder ser evacuado con vida. Su compañero fue trasladado al Hospital Universitario de Cork, al sur de Irlanda, donde se encuentra por el momento hospitalizado con politraumatismos.

El incidente se produjo cuando el arrastrero gallego estaba a unas 30 millas de la costa, en la zona del Gran Sol. Fuentes de los servicios de emergencia explican que las condiciones del rescate fueron muy difíciles por el estado del mar, con un temporal que está provocando olas de entre cinco y seis metros. A pesar de ello, hasta el lugar del accidente se desplazaron dos helicópteros del servicio de Guardacostas, además de una aeronave de ala fija.

El Novo Alborada tiene base en Vigo y según consta en los registros de navegación, había zarpado el martes desde el puerto irlandés de Castletownbere, en el condado de Cork. Tiene una eslora de 38,5 metros, con casco de acero y efectúa sus trabajos desde el año 2003.

Otro marinero fallecido en el mismo barco en 2023

No es la primera vez que sucede una tragedia similar a bordo del “Novo Alborada”, un marinero de nacionalidad ghanesa falleció en febrero de 2023 al caer al agua mientras realizaba tareas de pesca. También se produjo en aguas del norte de Europa, en este caso a 165 millas de las islas Sorlingas, en el Gran Sol, archipiélago que pertenece al Reino Unido.

El fallecido tenía 53 años y estaba afincado en la localidad gallega de Marín, hacia donde se llevaron sus restos mortales. El cuerpo fue localizado pocas horas después de su caída al mar, por un mercante, uno de los buques que se movilizaron tras el suceso, y el propio pesquero, según informó en aquel momento Salvamento Marítimo.

El caso se judicializó tras una demanda ante un juzgado vigués en la que se acusó a la empresa armadora de un homicidio imprudente y de incumplimientos en la normativa de seguridad, argumentos que fueron desestimados hasta en dos ocasiones después de recurrir ante la sección 5 de la Audiencia Provincial, en enero de 2024.

Según recoge la sentencia, “las pruebas practicadas son constantes y sólidas al atribuir de modo principal al marinero fallecido la conducta determinante del siniestro.” A través de los testimonios de sus compañeros, se supo que se había quitado el chaleco salvavidas y posteriormente había recibido instrucciones por megafonía alertando del peligro que corría.

En el escrito queda expuesto en los informes técnicos que “para llevar a cabo la maniobra descrita en la cubierta del barco había que esperar a que se vaciara el saco que se había roto por llevar sobrecarga de pescado, y para ello tenía que llevar puesto el chaleco salvavidas.” El magistrado recoge que esa conducta “fue decisiva para situarse en esa situación de riesgo, que desgraciadamente se concretó.”