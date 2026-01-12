La víctima se encuentra ingresada en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA)

La Policía busca a tres personas, dos hombres y una mujer, como posibles agresores

OviedoUn joven de 24 años y origen magrebí fue hallado en la madrugada del domingo desangrándose en la calle Santa Ana de Oviedo, zona antigua de la ciudad.

Una patrulla de la Policía Nacional encontró al joven en un charco de sangre y fue trasladado de urgencia al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), en información recogida por La Nueva España.

Los agentes fueron alertados de una pelea en plena calle sobre la 6:00 hora de la mañana, encontrando poco después al hombre tendido en el suelo con una herida de arma blanca en el abdomen por donde había perdido abundante sangre.

Los testigos afirmaron a la Policía que varias personas, dos varones y una mujer de origen magrebí, se habían enzarzado en una pelea con la víctima y antes de huir del lugar apuñalaron al joven.

Pese a la breve descripción de los agresores los investigadores todavía no han realizado detenciones y tampoco se ha encontrado el arma en la zona donde estaba el joven herido.

Mientras la víctima se recupera de sus heridas en el hospital, los agentes visualizan las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona para obtener más pistas de la identidad de los agresores.