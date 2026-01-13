Prisión para el detenido acusado de matar a un hombre con un cuchillo en Badajoz el pasado domingo

Una pelea entre dos varones se saldo con uno de ellos muerto por apuñalamiento y con un herido "no de gravedad"

El titular de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Badajoz, plaza 1, ha decretado la prisión provisional comunicada y sin fianza para el detenido acusado de matar con un cuchillo a un hombre en el barrio de Cerro de Reyes en Badajoz el pasado domingo, día 11.

El tribunal ha abierto diligencias por un presunto delito de homicidio, informa en nota de prensa el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), que añade que la instrucción sigue abierta.

El detenido ha sido puesto a disposición judicial en la mañana de este martes, día 13, y tras su declaración ha sido decretada su ingreso en prisión

Los hechos se remontan a primera hora del domingo 11 de enero, cuando una pelea entre dos varones se saldo con uno de ellos muerto por apuñalamiento y con un herido "no de gravedad" que fue detenido.

La pelea en la barriada pacense de Cerro de Reyes, cerca de la Plaza de las Grullas de Badajoz. Efectivos policiales se trasladaron hasta el lugar de los hechos encontrando en el suelo a un varón fallecido tras ser apuñalado con un arma blanca.