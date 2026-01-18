Redacción Madrid 18 ENE 2026 - 09:37h.

El hombre presentaba una herida penetrante en el tórax

Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación

Compartir







MadridUn varón de 33 años de edad ha resultado herido de gravedad durante la madrugada de este domingo como consecuencia de una agresión con arma blanca que ha tenido lugar en el madrileño barrio de San Blas, según han informado a Europa Press fuentes de Emergencias Madrid.

Una herida penetrante en el tórax

El suceso ha tenido lugar en la calle Lola Flores. Al llegar al lugar del incidente, los efectivos de Samur-Protección Civil han encontrado tendido en el suelo a un hombre que presentaba una herida penetrante en el tórax, al que han estabilizado y trasladado en estado grave al hospital de referencia.

Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación.