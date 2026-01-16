Europa Press 16 ENE 2026 - 11:44h.

Los hechos ocurrieron la madrugada del sábado pasado

BarcelonaLos Mossos d'Esquadra investigan la denuncia de una mujer mayor de edad por una presunta agresión sexual en grupo en Navàs (Barcelona) ocurrida la madrugada del sábado pasado, han confirmado fuentes del cuerpo.

Según ha avanzado 'Diari de Girona', la investigación sigue abierta en una fase inicial y la mujer ha denunciado que los presuntos autores son conocidos suyos.

La policía catalana sigue recogiendo pruebas para esclarecer los hechos y ha interrogado a los presuntos autores de la agresión sexual.

Sin detenciones

La unidad de investigación del Bages (Barcelona) de los Mossos d'Esquadra conduce la investigación y aún no se ha producido ninguna detención.