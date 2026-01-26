La imponente esquina entre la Gran Vía y la calle Alcalá se convierte en un hotel boutique de 19 habitaciones, siete restaurantes y un exclusivo club privado

Uno de los edificios más emblemáticos de Madrid reabre sus puertas: el Metrópolis. La imponente esquina entre la Gran Vía y la calle Alcalá se convierte en un hotel boutique de 19 habitaciones, siete restaurantes y un exclusivo club privado. Un equipo de Informativos Telecinco ha comprobado cómo ha quedado por dentro. Informa en el vídeo Susana Ramos.

Testigo de la historia de España, desde 1911, en un lugar estratégico, este edificio emblemático de Madrid se había visto desde el cielo, desde el suelo y hasta con el prisma del arte, pero rara vez se había mostrado por dentro.

Después de cinco años de reformas, veremos cómo se ha transformado este edificio de oficinas en un refugio de lujo. "Se ha transformado en un club que tiene una parte privada para los socios y que tiene una parte pública para los madrileños", explica Antonio Menéndez, director del Club Metrópolis.

Un spa de langostas y un homenaje a la taberna madrileña

Nunca se ha estado tan cerca de la Victoria Alada, a los pies de la impresionante cúpula del edificio Metrópolis, en una exclusiva terraza. 3.500 euros anuales más 2.000 de membresía cuesta ser socio del club, ya hay 1.500 y lista de espera. Ocho plantas reformadas cuidando al máximo cada detalle para preservar todo el valor histórico y artístico del edificio. Para el público general quedan las dos plantas inferiores.

"La planta -1 donde hay un spa de langostas y la planta cero es un homenaje a la taberna madrileña de toda la vida", señala el director del club. Tercera y cuarta planta son un hotel. En total son 19 habitaciones que no son sólo para socios. Saborearán el lujo en siete espacios gastronómicos con conceptos diferentes y unas vistas privilegiadas.