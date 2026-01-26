Logo de telecincotelecinco
Madrid
Sucesos

Un vecino encuentra el cadáver de un hombre ensangrentado en un parque de Madrid Río

Cristina Calonge Pizarro en el parque Madrid Río, Madrid
Parque Madrid Río, Madrid. Informativos Telecinco
MadridLa Policía Nacional investiga la muerte de un hombre cuyo cadáver, con evidentes signos de violencia, ha sido hallado a primera hora de este lunes en el parque de Madrid Río de la capital.

Un hombre que paseaba a su perro por el parque ha encontrado el cuerpo del hombre ensangrentado y con signos de violencia en una zona arbolada del parque a la altura del antiguo estadio Vicente Calderón.

Agentes de la Policía Nacional acudió al lugar del suceso, que fue acordonado, en busca de algún arma blanca en los alrededores.

Mientras, el cuerpo del hombre ha sido cubierto a la espera del levantamiento judicial del cadáver.

