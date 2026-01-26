La mujer, todavía conmocionada por el ataque donde fue apuñalada en el rostro y brazo, apenas podía hablar

José María y Beatriz, el perfil de las víctimas del parricidio de Fuengirola

MálagaBeatriz, de 63 años, pudo confesar que había sido su hijo quien había apuñalado a su marido hasta la muerte, y también lo había intentado con ella, cuando la Policía Nacional se personó el jueves pasado en su casa de avenida de los Boliches, en Fuengirola.

La mujer, todavía conmocionada por el ataque donde fue apuñalada en el rostro y brazo, apenas podía hablar, solo pudo decir “ha sido mi hijo”. En otra habitación de la vivienda se encontraba su marido, José María de 65 años, sin vida por las heridas sufridas tras la agresión con un cuchillo.

Beatriz fue trasladada de inmediato al Hospital Regional Universitario de Málaga en estado muy grave por heridas inciso-contusas. Mientras el agresor se había precipitado por la ventana, falleciendo en el acto.

El tío del agresor pidió ayuda a los vecinos

El suceso se produjo en torno a las siete de la mañana, pero no fue hasta que un hermano de Beatriz, con discapacidad auditiva, fue a pedir ayuda a los vecinos indicando lo sucedido, según recoge Diario Sur.

Una vecina alertó al 091 y fueron los agentes los que descubrieron al padre fallecido y a la madre herida grave, ambos por arma blanca.

Según los primeros datos recabados en la investigación, el agresor atacó primero a su padre y tras acabar con la vida de éste, agredió a su madre.

El agresor padecía una enfermedad psiquiátrica, aunque no se le consideraba violento, según informaron fuentes policiales.