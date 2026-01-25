Redacción Madrid Europa Press 25 ENE 2026 - 19:14h.

El robo mediante tirón se produjo a las cinco de la madrugada en la Gran Vía de Madrid

Nicolás Alcocer Petro llevaba una joya valorada en 6.000 euros y pudo recuperarla

MadridUn joven de 23 años fue detenido este 24 de enero acusado de robarle una cadena de oro a Nicolás Alcocer Petro, hijo del presidente de Colombia, Gustavo Petro.

Según han confirmado fuentes policiales a Europa Press, el arrestado utilizó el método del tirón para arrebatarle la joya en un suceso que ya había adelantado el diario 'El Mundo'.

Ocurrió concretamente alrededor de las cinco de la madrugada cuando la víctima se encontraba en la Gran Vía madrileña y se disponía a coger un taxi. De repente, el ladrón se le acercó por la espalda.

Joya valorada en 6.000 euros y recuperada

Tras agarrar la joya del cuello de Nicolás, valorada en unos 6.000 euros, el individuo salió corriendo, mientras el afectado gritaba pidiendo ayuda. Para su suerte, por la zona había una patrulla de Policía.

Rápidamente, los agentes acudieron al lugar y empezaron una persecución por varias calles del centro a pie, hasta interceptar al sospechoso a la altura de la de la Puebla.

Acusado de un delito de robo con violencia e intimidación, el ladrón fue trasladado a comisaría, donde el hijo de Petro presentó la denuncia por los hechos. Pudo recuperar su cadena de oro.

Por la exitosa y veloz actuación policial, incluso pidió el libro de felicitaciones para dejar por escrito constancia de su agradecimiento con el Cuerpo de Policía.