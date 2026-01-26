Un joven de 24 años, herido grave por arma blanca en un pelea en Parla, Madrid

La pelea ocurrió en Parla durante la tarde y la víctima fue herida de forma grave en distintas partes del cuerpo

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron la Policía Local, Policía Nacional y una UVI Móvil del Summa 112

Un joven de 24 años ha resultado herido grave de varias puñaladas en una pelea ocurrida en la localidad madrileña de Parla. El suceso ha tenido lugar poco antes de las 19:45 horas en la calle Real de Parla, según ha informado Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.

El 112 recibió el aviso de la existencia de un herido, que presentaba varias heridas incisas en el tobillo, espalda y cabeza. Tras ser estabilizado por el SUMMA 112, el agredido fue trasladado en estado grave al hospital Doce de Octubre.

La Policía Nacional investiga la agresión

Tras el suceso, hasta el lugar de los hechos se desplazaron la Policía Local, Policía Nacional y una UVI Móvil del Summa 112. Por su parte, la Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación de la agresión.