Marisa Arellano 01 FEB 2026 - 09:53h.

Solo el 20% puede optar al plan de realojo

Exigen que se les ceda el terreno y se termine con la especulación urbanística

Compartir







MadridLa Cañada Real es una barriada al sureste de Madrid en la que viven miles de personas, muchas de ellas sin suministro eléctrico, amenazadas de desalojo. Denuncian que el plan de realojo previsto para dar una solución habitacional a sus vecinos sólo acoge al 20 por ciento, ya que pide requisitos para muchos “imposibles” de cumplir. Y aseguran que detrás de este plan, solo hay una intención de especular con el suelo y construir viviendas nuevas, a las que ellos no tendrían acceso.

A pesar de las malas condiciones del barrio, sin infraestructuras, colegios o centros de salud, defiende su derecho a habitar la tierra en la que viven y, por este motivo, exigen que se les ceda el terreno. Por ahora, han conseguido que el juzgado acepte las medidas cautelares de no derribo. Y seguirán peleando, lo tienen claro: “la Cañada, se queda”.