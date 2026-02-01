El foco del incendio se ha localizado principalmente en el salón-cocina de un piso de la primera planta

En el incendio ha fallecido un gato

Compartir







MadridTres vecinos han sido atendidos por intoxicación leve por humo y dados de alta en el lugar tras un incendio declarado esta madrugada en una vivienda de Chapinería, en un suceso que ha obligado a confinar y desalojar a los residentes de las plantas superiores del edificio afectado y en el que ha fallecido un gato, según han informado a Europa Press fuentes de Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

El incendio se ha registrado en torno a las 03.00 horas, cuando la primera llamada al centro de emergencias 112 de la Comunidad de Madrid ha alertado de un fuego en una vivienda situada en la travesía a Bellomonte número 15, en el municipio madrileño de Chapinería.

PUEDE INTERESARTE Muere una mujer en el incendio de su vivienda en Breda, Girona

El inmueble afectado ha sido un bloque de cuatro alturas y el foco se ha localizado principalmente en el salón-cocina de un piso de la primera planta.

Los residentes han sido desalojados de forma preventiva

Tras recibir el aviso, el 112 ha movilizado de inmediato a los Bomberos de la Comunidad de Madrid, a la Guardia Civil y al SUMA 112. A su llegada, los bomberos han comprobado la acumulación de una gran cantidad de humo en el hueco de la escalera, lo que ha obligado a confinar inicialmente a los vecinos de las plantas superiores con apoyo de la Guardia Civil y a realizar rescates por fachada de personas que permanecían en el interior.

Una vez controlada la situación, los residentes han sido desalojados de forma preventiva para verificar la ausencia de humo en las viviendas y, posteriormente, han sido realojados en sus domicilios.

PUEDE INTERESARTE Muere un hombre de 52 años en el incendio de una vivienda en Sanlúcar de Guadiana, Huelva

El SUMA 112 ha atendido a un total de tres personas, todas ellas vecinas del edificio, que han sido asistidas por intoxicación por inhalación de humo y han recibido el alta médica en el propio lugar del suceso. Además, los sanitarios han intentado reanimar a un gato que se encontraba en la vivienda afectada y que finalmente ha fallecido pese a los esfuerzos realizados.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El oficial de Bomberos de la Comunidad de Madrid y responsable de la intervención, Víctor Prieto, ha señalado que el incendio se ha originado en la primera planta del edificio y que el humo generado ha invadido la escalera, circunstancia que ha motivado el confinamiento de los vecinos y los rescates por fachada.

La Guardia Civil se ha hecho cargo de las investigaciones para esclarecer las causas de lo ocurrido.