Miles de personas han disfrutado de ese espectáculo de danza y color en las calles de Usera

China también quiere seducir

Compartir







Las celebraciones del Año Nuevo chino, el año del caballo de fuego, han llegado a España en el barrio madrileño de Usera. Miles de personas han disfrutado de ese espectáculo de danza y color en sus calles, de una tradición con más de 4.000 años de historia en el país asiático en Madrid.

Pero la localidad malagueña de Benalmádena también lo ha celebrado a lo grande, entre rojos y dorados, con pasacalles, muestras culturales y también gastronomía.

¿Qué simboliza el caballo de fuego?

Miles de personas que se han acercado hasta Usera para acompañarles en este nuevo año del caballo, que simboliza la ambición, la proyección de los nuevos proyectos y de la abundancia. Cada año le toca a un animal de los 12 que componen el zodiaco chino.

Y este año le ha tocado al caballo y, como son ciclos de 12 años, si han nacido en algunas de estas cifras pues el caballo es también su propio símbolo. Se asocia a energía y dinamismo cuando encima es de fuego. Esas características se intensifican. Según la cultura china, este año se va a caracterizar por la aventura, la velocidad y por salir un poquito de esa zona de confort.