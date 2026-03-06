Logo de telecincotelecinco
El alcalde de Madrid ofrece a Rita Maestre los servicios de protección de la Policía Municipal tras su denuncia de acoso en Internet

Rita Maestre comparte en sus redes sociales el acoso que está sufriendo a través de Internet
Rita Maestre, portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid ha denunciado ante la Policía el acoso que sufre a través de Internet. EFE
MadridEl alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se ha solidarizado con la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, y ha mostrado su "condena total y absoluta" al acoso que ha denunciado y que "violenta su privacidad e intimidad", al tiempo que ha puesto a su disposición "todos los medios" del Ayuntamiento de Madrid, "singularmente de la Policía Municipal", para su protección.

Así lo ha trasladado en declaraciones a los medios en su visita a la Basílica de Jesús de Medinaceli, donde ha insistido, al igual que lo hizo este jueves la vicealcaldesa, Inma Sanz, de que Maestre tiene a su disposición "todos los medios" del Ayuntamiento de Madrid, "singularmente de la Policía Municipal".

"Atajar" cualquier acoso que tiene como objetivo "asustarla e intimidarla"

Todo ello, tal y como ha aseverado el regidor, para "atajar" cualquier acoso que tiene como objetivo "asustarla e intimidarla". "Ahí estamos todos con Rita, todos somos conscientes de lo desagradable de las situaciones que ha tenido que atravesar y por tanto decirle que no solo tiene nuestra solidaridad, nuestro apoyo y nuestro cariño, sino que también la puesta a disposición por parte del Ayuntamiento de todos los medios", ha reiterado.

En este sentido, ha señalado que el objetivo es "evitar que hechos tan lamentables" se puedan reproducir y que "pueda vivir con la tranquilidad que todos merecemos vivir" y que, en este caso, "ha sido alterada". "Desde luego el cariño, pero no solo el cariño, sino la puesta a disposición", ha concluido Almeida.

