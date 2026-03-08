Herido grave un joven de 25 años tras recibir cinco puñaladas en una calle de Usera en Madrid: hay tres detenidos
La agresión se produjo sobre las seis horas de la madrugada en la calle Pilarica de Usera en Madrid
Con cuatro cuchilladas en el tórax y una quinta el abdomen, el paciente quedó hospitalizado en la UCI
MadridUn joven de 25 años ha resultado herido grave este 8 de marzo tras recibir cinco puñaladas cuando se encontraba en el barrio de Usera en Madrid capital.
Así lo ha comunicado el servicio de emergencias municipal, que tuvo conocimiento de la agresión sobre las seis horas de la madrugada. Se había producido en la calle Pilarica, en concreto.
De inmediato se movilizaron ambulancias y agentes de Policía Nacional, quienes se hicieron cargo de la investigación. Fuentes policiales han confirmado a Europa Press que en una batida detuvieron a dos hombres de 34 años y a un tercero de 33.
Se les vincula con el presunto apuñalamiento durante el transcurso de la pelea, ya que los tres se correspondían con la descripción facilitada por testigos y, además, tenían rastros de sangre en sus ropas.
Hospitalizado en la UCI
En cuanto al veinteañero agredido, los sanitarios vieron que presentaba "cuatro heridas en el tórax y una quinta en el abdomen", según ha precisado Ervigio Corral, supervisor de guardia del SAMUR-PC.
"Estaba hemodinámicamente inestable, por lo que tuvimos que administrarle anticoagulantes y sueroterapia", ha añadido. Una vez estabilizado, el paciente fue evacuado al Hospital 12 de Octubre, donde quedó ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos.