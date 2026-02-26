La víctima ingresó en estado crítico en la Unidad de Cuidados Intensivos con un neumotórax

El arresto se ha producido gracias a los mecanismos de cooperación internacional

Santa Cruz De TenerifeUn hombre que presuntamente asestó dos puñaladas, una en el cuello, a un joven al que había asaltado junto a su pareja en la zona de ocio de Las Verónicas, en el sur de Tenerife, fue detenido en Italia 72 horas después de los hechos ocurrido el pasado 16 de febrero, informó este jueves la Policía Nacional.

Fue en la madrugada del pasado 16 de febrero cuando un varón se aproximó a una joven pareja y solicitó a la chica el uso de su teléfono móvil. Ante la negativa de la joven, el asaltante se lo arrebató violentamente y emprendió la huida.

Su pareja lo persiguió y al darle alcance, el ahora detenido se giró repentinamente y le asestó dos puñaladas, una en el cuello y otra en el costado a la altura del pulmón derecho, provocándole heridas de extrema gravedad.

La joven que, también perseguía al agresor, fue igualmente atacada instantes después pero logró esquivar la agresión.

El herido fue trasladado de urgencia a un centro hospitalario donde ingresó en estado crítico en la Unidad de Cuidados Intensivos con un neumotórax.

El detenido, un joven de 19 años de origen italiano y residente en Tenerife, se encuentra actualmente en un centro penitenciario de su país a la espera de la resolución judicial sobre su extradición a España.

El arresto se ha producido gracias a los mecanismos de cooperación internacional activados a través de la Oficina SIRENE-España, una vez que la Policía Nacional completó la plena identificación del atacante, al que investiga por un delito de robo con violencia e intimidación y dos tentativas de homicidio.

Para ello, los agentes al cargo de la investigación realizaron la inspección ocular de la zona del ataque, la toma de declaraciones y el análisis de siete cámaras de seguridad que confirmaron la agresión y permitieron reconstruir la huida del autor, quien abandonó el lugar a bordo de un taxi.

En menos de 48 horas, la investigación se centró en una urbanización del municipio de Adeje, si bien se pudo determinar que el sospechoso había abandonado Tenerife con destino a Sevilla para trasladarse posteriormente a Italia, acompañado por familiares, apenas 24 horas después de los hechos y sin billete de regreso.

Por tal motivo se activaron de inmediato los mecanismos de cooperación internacional a través de la Oficina Nacional SIRENE-España, solicitándose por la autoridad judicial la emisión de una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE), que permitió su inclusión en el Sistema de Información Schengen.

Gracias a la rápida coordinación entre la autoridad judicial, la Oficina SIRENE-España y las autoridades italianas, el reclamado fue localizado y detenido en un plazo aproximado de 72 horas por el Cuerpo de Carabinieri – Núcleo Operativo de Cirò Marina.