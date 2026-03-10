La investigación ha sido desarrollada por científicos de Madrid Salud junto a la Universidad Complutense de Madrid

Los resultados muestran que la cocaína y el cannabis son las drogas más consumidas en el área de Madrid

Compartir







MadridUn estudio realizado en el área metropolitana de Madrid ha analizado casi dos años de muestras recogidas en depuradoras para detectar restos de sustancias ilegales y medicamentos con potencial de abuso.

Según recoge la Escuela Municipal de Salud, la investigación ha sido desarrollada por científicos de Madrid Salud junto a la Universidad Complutense de Madrid. Durante el estudio se tomaron cerca de 400 muestras entre diciembre de 2023 y octubre de 2025 en las ocho estaciones depuradoras que dan servicio a la capital y su área metropolitana.

La cocaína y el cannabis son las drogas más consumidas en el área de Madrid

El análisis de estas aguas ha permitido identificar las sustancias que las personas consumen, ya que muchos compuestos o sus metabolitos terminan eliminándose a través de la orina y llegan al sistema de alcantarillado. Al estudiar esas trazas químicas, los investigadores pueden estimar los niveles de consumo en la población.

Los resultados muestran que la cocaína y el cannabis son las drogas más consumidas en el área de Madrid, que incluye todos los distritos de la capital y municipios cercanos como Pozuelo de Alarcón, Leganés y Rivas-Vaciamadrid. En el caso de la cocaína, el estudio detectó uno de sus niveles más altos en octubre de 2025, con alrededor de 500 miligramos diarios por cada mil habitantes.

El cannabis también presenta cifras importantes, con su punto máximo registrado en junio de 2024, cuando superó los 100 miligramos al día por cada mil habitantes.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Tras estas dos sustancias aparece el MDMA, con unos 40 miligramos diarios en las últimas mediciones. A continuación se sitúan las metanfetaminas.

Patrones de consumo según el día de la semana

El estudio también revela patrones de consumo según el día de la semana. Mientras el cannabis mantiene niveles bastante constantes, otras drogas asociadas al ocio nocturno, como el MDMA, muestran picos durante el fin de semana. En algunos casos, las cifras detectadas el domingo llegan a duplicar o incluso triplicar las de los días laborables.

Los investigadores concluyen que los niveles de consumo detectados en Madrid son comparables a los de otras ciudades españolas y europeas, aunque en muchos casos algo inferiores.