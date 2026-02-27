Daniel Brito 27 FEB 2026 - 10:06h.

Boticaria García puntualiza los verdaderos beneficios del agua con limón en ayunas y algunos mitos que hay que desmentir sobre la bebida: "No es una poción mágica"

La mejor hora para tomar tu café, según Boticaria García

Si hay un gesto que se ha popularizado en los últimos años a primera hora de la mañana es el vaso de agua con limón en ayunas. Desde hace tiempo se ha vendido como la panacea de la salud, especialmente para perder peso, desintoxicar el cuerpo o ayudar a tener mejores digestiones, entre otros de sus muchos beneficios. Y los tiene. Pero la realidad pasa por conocer cuáles son los beneficios reales que nos aporta tomar ese vaso de agua con limón cada mañana, pues muchos de ellos no son más que un espejismo que se aleja de la realidad.

Para separar lo que avala la ciencia de lo que no son más que rumores extendidos que se han dado por ciertos entre los consumidores, la divulgadora, dietista-nutricionista y doctora en Farmacia Marian García, conocida en redes sociales como Boticaria García, ha explicado cuáles son sus beneficios reales o si es verdad que nos permite bajar de peso y quemar la grasa.

Sobre esto último, que es una creencia de lo más extendida, la experta es clara: no se pierde grasa por tomar un vaso de agua con limón en ayunas cada mañana. “El limón no es un detergente que disuelva la grasa, esta se oxida con ejercicio y con déficit calórico, no con ácido cítrico. Si has perdido grasa con esto, quizá es por sustituir el café con churros por el agua con limón”, detalla la dietista-nutricionista.

Los principales beneficios del agua con limón

Pese a que el principal motivo por el que se consume agua con limón en ayunas es un simple mito, lo cierto es que sí que existen determinados beneficios de tomar esa bebida cada mañana, de la que asegura que “no es una poción mágica”, y que Boticaria García enumera.

Mayor hidratación : tras horas de ayuno mientras se duermo, la rehidratación es clave para activar nuestro organismo y un chorrito de zumo de limón puede hacer al agua mucho más apetecible y nos ayuda a beber más de lo que estamos acostumbrados.

: tras horas de ayuno mientras se duermo, la rehidratación es clave para activar nuestro organismo y un chorrito de zumo de limón puede hacer al agua mucho más apetecible y nos ayuda a beber más de lo que estamos acostumbrados. Vitamina C y antioxidantes : nos aporta un extra tanto de vitamina C como de antioxidantes que son de gran ayuda para reforzar el sistema inmunitario, además de la piel. En todo caso, la experta señala que ese extra también está presente en otros alimentos como el pimiento o el kiwi.

: nos aporta un extra tanto de vitamina C como de antioxidantes que son de gran ayuda para reforzar el sistema inmunitario, además de la piel. En todo caso, la experta señala que ese extra también está presente en otros alimentos como el pimiento o el kiwi. Mejora la digestión: en efecto, el ácido cítrico puede ayudar a mejorar la secreción de jugos gástricos y, por tanto, nuestra digestión.

Un aspecto a tener en cuenta

En todo caso, Boticaria García también subraya que hay que tener cuidado con el esmalte de nuestros dientes porque “el ácido del limón puede erosionar tus dientes”, por lo que ella aconseja tomar el agua con limón con una pajita y, cuando acabes de tomarlo, enjuágate bien la boca con agua.