Las obras han comenzado por la M-40 en la A-1 a la altura de la localidad de Lozoyuela y en la M-23

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En las principales carreteras de la red estatal de la Comunidad de Madrid se realizarán obras de emergencia durante los próximos cuatro meses. Según informa el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, se efectuarán para "la subsanación de los daños causados por las borrascas y temporales registrados en diciembre, enero y febrero".

Las obras han comenzado por la M-40 (que tendrá afecciones puntuales en el tramo situado entre los puntos kilométricos 0,5 y 37,7), en la A-1 a la altura de la localidad de Lozoyuela y en la M-23 (entre los kilómetros 0,35 y 2,65). Los trabajos continuarán por el resto de los tramos afectados, incluyendo la A-3, A-5, A-42, M-11 y M-13, entre otras. La inversión se ha estimado en 18,5 millones de euros.

Las carreteras que sufrirán cortes por las obras

El Ministerio resalta que estas obras se basan en la mejora y reparación del firme en distintos subtramos de estas vías:

Autovía A-1 , del kilómetro 12,025 al 99,1.

, del kilómetro 12,025 al 99,1. Autovía A-3, del kilómetro 5,6 al 70,69.

del kilómetro 5,6 al 70,69. Autovía A-5 , del kilómetro 12,05 al 35,75.

, del kilómetro 12,05 al 35,75. Autovía A-42 , del kilómetro 4,3 al 30,53.

, del kilómetro 4,3 al 30,53. Autovía A-6, del kilómetro 21,2 al 39,4.

del kilómetro 21,2 al 39,4. Autovía M-40 , del kilómetro 0,5 al 37,7.

, del kilómetro 0,5 al 37,7. Autovía M-11 , del kilómetro 2,27 al 8,8.

, del kilómetro 2,27 al 8,8. Autovía M-13 , del kilómetro 0,15 al 1,7.

, del kilómetro 0,15 al 1,7. Autovía M-14 , del kilómetro 0,35 al 1,95.

, del kilómetro 0,35 al 1,95. Autovía M-21 , del kilómetro 1,9 al 5,3.

, del kilómetro 1,9 al 5,3. Autovía M-23 , del kilómetro 0,35 al 2,65.

, del kilómetro 0,35 al 2,65. Carretera N-320 , del kilómetro 317,025 al 332,9.

, del kilómetro 317,025 al 332,9. Ramal A-5R, del kilómetro 1,25 al 2,45.

Entre los trabajos también se encuentra la reparación de las vías afectadas de estas calles ubicadas en la Ciudad Universitaria: