Solo Fuerteventura y Lanzarote quedan al margen del área de mayor incidencia de la borrasca y se verán menos afectadas

La primavera arranca con alerta por intensas lluvias en Canarias y un fin de semana marcado por precipitaciones

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Lo peor de la borrasca Therese en Canarias aún no ha pasado, pese a que haya dado una tregua, ya que este viernes se han reactivado las precipitaciones intensas en especial en Tenerife, Gran Canaria y La Palma, islas donde ya han caído más de 100 litros por metro cuadrado desde el jueves. Informa en el vídeo Gabriel Valcárcel.

La jefa del servicio de Protección Civil del Gobierno de Canarias, Montse Román, ha advertido por ello de la necesidad de "no bajar la guardia", porque hay riesgo de desbordamientos de los barrancos y el terreno está muy inestable debido a la sucesión de borrascas de este invierno, lo que se traduce en desprendimientos.

Román ha indicado que, aunque la subida de las temperaturas y los cielos despejados en algunas zonas pueden dar la impresión de que el riesgo ha pasado, las lluvias continuarán este hasta el domingo.

Se espera una mejoría el domingo

Ese día se espera una mejoría, mientras que el lunes y el martes podrían registrarse avisos aislados, aunque todavía se desconoce en qué localidades podrían producirse.

No obstante, ha señalado que Fuerteventura y Lanzarote quedan al margen del área de mayor incidencia de la borrasca y se verán menos afectadas, tanto en precipitaciones como en fenómenos costeros, descendiendo a partir de esta medianoche el oleaje de los 5 o 6 metros a entre 3 y 4 metros, aunque seguirá siendo intenso, con mar combinada.

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A excepción de estas dos islas, el resto del archipiélago va a continuar en alerta por fenómenos costeros, con olas de 5 o 6 metros que pueden incluso incrementarse hasta el doble puntualmente.

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Riesgo de inundaciones

La jefa del servicio de Protección Civil ha advertido de que persiste el riesgo de inundaciones, tanto costeras -en el norte y oeste de Tenerife, el sur de Gran Canaria y el oeste de La Palma y La Gomera- como por el aumento del caudal en barrancos.

El peligro que ello representa se ha visto esta misma mañana en el barranco de Arguineguín, en Gran Canaria, donde una mujer de avanzada edad tuvo que ser rescatada con hipotermia por los bomberos de la isla tras sujetarse a un árbol ante la subida súbita del nivel del agua, en una zona próxima al campo de fútbol.

Román ha enfatizado que va a llover sobre acumulados "que son ya muy altos", pues se han superado los 130 litros por metro cuadrado en la cumbre de Gran Canaria y los 100 en La Frontera (El Hierro), el Valle de la Orotava (Tenerife) y el Roque de los Muchachos (La Palma).

Fuertes rachas de viento en las islas más montañosas

Igualmente, ha señalado que la isla más afectada por los desprendimientos es Gran Canaria, que esta madrugada ha registrado una quincena, sobre todo en cumbre y municipios del sur, y en menor medida en Tenerife, El Hierro, La Gomera y La Palma, aunque seis viviendas han quedado aisladas en el Barranco de Tahodio, en Anaga (Tenerife).

En cuanto al viento, se mantendrá la alerta el viernes y el sábado porque continuarán las rachas fuertes procedentes del suroeste, afectando a cumbres y a costas abiertas al oeste, así como a zonas de aceleración situadas al este y nordeste. Por otro lado, ha indicado que en La Palma ya no se dan las condiciones para que nieve, aunque sí en el Teide, en Tenerife, pero en una cota de 2000 a 2.200 metros.

Román ha señalado que la borrasca Therese ha ocasionado también que 2.294 personas se queden sin suministro eléctrico de baja y media tensión, pero que se trata de afectaciones puntuales que se van ir restableciendo.

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias (CECOES) ha gestionado hasta el momento 392 incidentes, 115 de los cuales se han producido en la madrugada de este viernes, principalmente por desprendimientos de carreteras, caída de mobiliario, ramas, árboles, cables, señalización, suministros básicos y por achiques de agua.