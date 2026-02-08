Las devastadoras imágenes del paso de la borrasca Marta por Andalucía

Las últimas borrascas que están afectado a Andalucía han provocado más de 10.000 incidencias y el desalojo de más de 11.000 personas

La borrasca Marta provoca desprendimientos, inundaciones en viviendas y el desalojo de una familia en Ceuta

AndalucíaLa cifra de emergencias atendidas en relación con el río atmosférico que afecta a Andalucía se eleva a 10.613 incidencias. Cádiz concentra la mayoría de las incidencias con un total de 2.215, seguida de Sevilla con 1.893. Por detrás se sitúan Jaén (1.818), Granada (1.441), Málaga (1.066), Córdoba (1.009), Almería (690) y Huelva (481). Esta pasada madrugada se han contabilizado una veintena de incidentes (24).

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía, en toda la jornada de este pasado sábado se coordinaron un total de 958 los avisos atendidos en las salas del 112, principalmente por desprendimientos y deslizamientos de tierra, inundaciones e incidencias en la red de carreteras.

Entre las incidencias más destacadas se cuenta la asistencia sanitaria a una joven de 18 años con síntomas de ahogamiento que tuvo que ser asistida y atendida también por crisis de ansiedad tras ser rescatada cuando era arrastrada por el desbordamiento de un arroyo en Chiclana de la Frontera (Cádiz).

En Huelva, durante la noche de este sábado se atendió un aviso por la inundación de un camping en Isla Cristina que, tras haberse roto un muro de contención, dejó atrapadas a varias personas en sus caravanas. En total se rescató a 13 personas afectadas por la subida del barranco La Chirina cuyos bungalós o autocaravanas se vieron rodeadas de agua fueron realojadas en otros bungaló de la zona alta del complejo que no se vio afectada. Ninguna de estas personas requirió asistencia sanitaria.

La Junta estima una pérdida de entorno al 20% de la producción agrícola

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha informado este domingo que las últimas borrascas que están afectado a Andalucía han provocado más de 10.000 incidencias y el desalojo de más de 11.000 andaluces de sus viviendas, además de "pérdidas y daños millonarios en infraestructuras que afectan a los principales sectores económicos de la comunidad autónoma". Al respecto, ha indicado que se prevé una pérdida de entorno al 20% de la producción agrícola andaluza y que se desplegará a más de 900 empleados de las 60 Oficinas Comarcales Agrarias por todo el territorio para evaluar los daños ocasionados.

En lo que respecta al sector primario, el consejero ha advertido en su comparecencia a los medios de que "hasta que no baje el agua no sabremos exactamente cuáles son las consecuencias reales en nuestro campo", aunque las primeras estimaciones apuntan a "una incidencia de en torno al 20% de la producción agrícola andaluza", un sector que en 2024 alcanzó un valor de 17.000 millones de euros.