Pedro Sánchez visita las zonas inundadas en Villanueva de la Reina, en Jaén

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha visitado esta tarde Villanueva de la Reina, en Jaén, donde ha conocido el alcance de las inundaciones de los últimos días por la crecida del río Guadalquivir.

Acompañado de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, Sánchez ha sido informado por el alcalde, Blas Alves, de las anegaciones ocurridas en el que ha sido uno de los puntos más críticos para la seguridad vecinal y que ha sido controlado por efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

En esta zona se han inundado parques públicos, equipamientos municipales, zonas de cultivo y también el cementerio local, que ha provocado que no pudieran ser enterradas tres personas fallecidas la última semana.

Tras firmar en el libro de honor del Ayuntamiento, Sánchez ha saludado a algunos vecinos congregados en la plaza y, posteriormente, ha podido comprobar desde un mirador la envergadura de las anegaciones

El presidente del Ejecutivo ha sido recibido con vítores de "Pedro, Pedro" entre los numerosos vecinos que han estado presentes desafiando a la lluvia que caía.

También han estado presentes la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García; el presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, y varios alcaldes de la comarca.

La visita a Villanueva de la Reina ha tenido lugar después de recorrer la localidad granadina de Huetor Tájar, donde ha reclamado un acuerdo nacional para anticiparse a la nueva realidad climática, y ha asegurado que el Gobierno activará los mecanismos necesarios para cuantificar los daños y activar la recuperación y reconstrucción de las zonas afectadas.