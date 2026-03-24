Redacción Madrid 24 MAR 2026 - 12:55h.

Las llamas se han originado en un falso techo de los bajos de la Plaza de Colón

Trabajadores del restaurante Papúa Colón han alertado sobre las 12.00 horas de un incendio en la zona

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MadridBomberos del Ayuntamiento de Madrid han controlado este martes un incendio que se ha registrado sobre el mediodía en los bajos de la Plaza de Colón, sin que se hayan registrado heridos.

Trabajadores del restaurante Papúa Colón, en el Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa, han alertado sobre las 12.00 horas de un incendio en la zona, según han informado a Europa Press fuentes de Emergencias Madrid.

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Al lugar se han trasladado dos dotaciones de los Bomberos del Ayuntamiento, con vehículos de mando, así como sanitarios del Sumar-Protección Civil, estos en preventivo.

Las llamas se han originado en un falso techo

Los bomberos han logrado controlar el incendio poco después de su llegada. Según las primeras investigaciones, las llamas se han originado en un falso techo de los bajos de la Plaza de Colón, que comunican varias zonas, por lo que trabajan en averiguar la zona concreta donde se ha iniciado el fuego.

Aunque ya está controlado, los efectivos del Cuerpo de Bomberos permanecen en el lugar para garantizar la total extinción. Ninguna persona ha precisado asistencia sanitaria.