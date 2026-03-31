Muere atropellado un grafitero menor de edad cuando pintaba en una carretera de Madrid

Un menor de 17 años fallece atropellado en Majadahonda mientras realizaba grafitis en la M-509

Un joven de 19 años, en estado grave tras ser apuñalado en el cuello y en el pecho en Mejorada del Campo, Madrid

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Un menor de 17 años ha fallecido tras ser atropellado en la carretera M-509, a la altura de Majadahonda, cuando presuntamente realizaba grafitis en la vía, según han informado fuentes de la Guardia Civil.

El suceso tuvo lugar en torno a las cuatro de la madrugada, en el kilómetro 0,300 de esta carretera. Según las primeras investigaciones, tres jóvenes se encontraban haciendo pintadas en la mediana que separa los dos sentidos de circulación cuando un vehículo arrolló a uno de ellos.

El conductor implicado fue quien dio aviso a la Guardia Civil de Tráfico, que se desplazó rápidamente hasta el lugar del accidente. A su llegada, los agentes comprobaron que dos de los jóvenes habían abandonado la zona, mientras que el menor atropellado permanecía tendido en el asfalto.

Los servicios de emergencia no pudieron hacer nada por salvar su vida y confirmaron el fallecimiento en el lugar del suceso.

Investigación en curso

Las autoridades han abierto una investigación para esclarecer las circunstancias exactas del atropello, incluyendo la visibilidad en ese tramo, la iluminación de la vía y la posible velocidad del vehículo implicado.

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También se analizará la situación en la que se encontraban los jóvenes en la calzada, ya que este tipo de acciones en vías abiertas al tráfico suponen un alto riesgo tanto para peatones como para conductores.