Redacción Madrid Europa Press 04 ABR 2026 - 10:49h.

El fuego se originó poco antes de las 23:15 horas en el número 7 del Camino de la Mula en Fuenlabrada

Sin heridos, los equipos de extinción apagaron un incendio muy desarrollado cuya causa ya investigan

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MadridUn violento incendio quemó hasta siete infraviviendas que estaban levantadas en una zona rural de Fuenlabrada (Madrid), según han informado este 4 de abril fuentes de emergencias 112.

Los bomberos recibieron el aviso del fuego declarado a las 23:15 horas y se movilizaron con cinco dotaciones hasta el lugar. Un asentamiento a la afueras del municipio, a la altura del número 7 del Camino de la Mula.

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Aunque las llamas estaban ya muy desarrolladas, debido a los materiales y enseres que se estaban calcinando en esos momentos, pudieron evitar que se propagasen a otras construcciones y almacenes próximos.

Investigan las causas del fuego, que no dejó heridos

Gracias a la rápida y eficaz intervención de los equipos de extinción, el incendio pudo ser controlado sin mayores daños materiales. Tampoco los hubo personales, ya que no se registraron heridos.

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De todas formas, el SUMMA 112 desplazó a ambulancias por si los sanitarios debían atender a alguna persona afectada por las llamas o por la inhalación del humo derivado de ellas.

Por su parte, agentes de la Policía Nacional han abierto una investigación para esclarecer las causas y circunstancias en las que se originó el fuego.