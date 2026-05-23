La película narra las vidas interconectadas de tres hombres en tres épocas distintas

‘La Bola Negra’ conquista Cannes con 17 minutos de ovación: los Javis emocionan al festival y Penélope Cruz conmueve con una inesperada confesión

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Los cineastas españoles Javier Calvo y Javier Ambrossi han ganado el premio a Mejor Dirección la 79 edición del Festival de Cannes por su película 'La bola negra'. La recta final del festival estuvo protagonizada por el estreno de 'La Bola Negra', que obtuvo en su primera proyección una ovación de 20 minutos, solo por detrás de 'El laberinto del fauno', que alcanzó los 22 minutos en 2006.

Los Javis han repetido en varias ocasiones que optar a la Palma de Oro es un sueño para ellos, puesto que han acudido varias veces al certamen y luego se iban a casa, como recordó Javier Calvo en rueda de prensa.

"Cuando hay falta de comunicación, eso da alas a la violencia", afirmaron en la rueda de prensa

La película narra las vidas interconectadas de tres hombres en tres épocas distintas (1932, 1937 y 2017), existencias íntimamente ligadas por la sexualidad y el deseo, el dolor y la herencia; y una de las últimas obras, inacabada, de Federico García Lorca. "La idea que queríamos mostrar es que cuando hay falta de comunicación, eso da alas a la violencia. Por ello tenemos que encontrar un modo de hablar juntos", comentó Calvo en la rueda de prensa celebrada este viernes.

Los Javis insistieron en la importancia de "recordar la situación que hubo en el pasado". "Pensaban que esta libertad duraría, pero luego llegó la dictadura y muchas personas fueron asesinadas", señaló.

"El diálogo es la única forma de salir, la única solución para todos", dijo Calvo

La película se estrena el año en el que se cumple el 90 aniversario de la muerte de Federico García Lorca, cuya obra inacabada adaptan en el filme, que llegará a los cines españoles el 2 de octubre de 2026. Javier Calvo también lamentó que "muchas personas son totalmente ignorantes de lo que sucedió" durante la Guerra Civil española.

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"Y cuando estás más familiarizado con lo que sucedió en ese momento, puedes ver cómo de radicales eran algunas personas. Si no podemos llegar a un acuerdo, se produce una violencia espontánea. El diálogo es la única forma de salir, la única solución para todos, y espero que esto abra posibilidades a la empatía. Es muy importante mostrar en el filme que existen otro tipo de personas", añadió.