La Marea Verde recorrerá las calles del centro de la capital el próximo 19 de abril

Bajo el lema ‘Demos un paso más’, la Asociación Española contra el Cáncer pone el foco en la humanización de los pacientes

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Dar voz a quienes sufren cáncer y acompañarlos en el proceso es una de las principales demandas de la Asociación Española Contra el Cáncer. El diagnóstico de esta enfermedad afecta a todas las facetas de la vida del paciente, y a su entorno.

Para ello es fundamental un modelo de atención integral centrado en la persona, basado en su dignidad, su bienestar y un trato cercano y respetuoso durante todo el proceso. Para su presidente en Madrid, Jaime Salaverri, lo primordial es “que el paciente esté en el centro del proceso. Que tenga voz. Que no sea solo un número y un historial clínico”.

El lema, “Demos un paso más”

La carrera ‘Madrid en Marcha Contra el Cáncer’ es, más que correr. Es un evento social cargado de significado y en el que deportistas, pacientes, familias e investigadores piden, seguir avanzando en la investigación de esta enfermedad. Y van más allá. Así lo ha hecho saber el doctor Jesús García-Foncillas durante la presentación en el Ayuntamiento de Madrid. El director del departamento de Oncología Médica en la Fundación Jiménez Díaz pide arropar a los pacientes, “poner cara a lo que investigamos, algo que nos diga por qué investigamos”.

Y con este evento el 19 de abril, se pone además de relieve la importancia del deporte en la prevención y superación de la enfermedad. Según el técnico deportivo Ángel Carrasco, puede incluso “reducir el riesgo a sufrir nuevos tumores”.

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Presencia de rostros reconocidos

En el acto de presentación de la XIII Carrera han estado presentes, además del alcalde, José Luis Martínez Almeida, deportistas de reconocido prestigio como Fernando Romay o la presentadora y embajadora de la Asociación Española contra el Cáncer, Cristina Pedroche. Esta ha destacado la importancia de hacer saber a los enfermos de cáncer que “no están solos”.

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Ella es solo una de los más de 32 mil corredores que la organización asegura saldrán a la calle. Una cifra con la que buscan superar los datos de ediciones anteriores y recaudar fondos para seguir investigando la que es una de las mayores lacras en nuestra sociedad.