Mabel Cupet Sevilla, 10 ABR 2026 - 06:30h.

Denuncian que una persona está pidiendo colaboración económica para ayudar a la pequeña que no es de su entorno

El estafador está identificado y los hechos ya han sido denunciados ante las autoridades

Compartir







La familia de Victoria Esperanza, la niña de Málaga que lucha contra la leucemia, ha lanzado un comunicado urgente en redes sociales para alertar a la ciudadanía sobre un intento de estafa que utiliza la identidad de la menor con fines fraudulentos.

Según explican, en un video difundido a través de instagram, han detectado que un individuo se está haciendo pasar por colaborador del entorno de Victoria para solicitar dinero a través de Bizum, aprovechándose de la sensibilidad y solidaridad de quienes siguen su caso.

PUEDE INTERESARTE Piden ayuda para encontrar a Edén, un perro perdido en una zona de senderismo en Málaga

Un estafador identificado

En el aviso, la familia subraya la gravedad de la situación y confirma que los hechos ya han sido denunciados ante las autoridades, que tienen constancia de lo ocurrido. Aseguran además que el presunto estafador ya ha sido identificado y que se están tomando las medidas legales correspondientes para frenar este tipo de conductas.

Como cuenta la familia, el método empleado consiste en utilizar el nombre y la imagen vinculada al caso de Victoria para generar confianza entre posibles donantes, a quienes se les pide que realicen transferencias directas a cuentas particulares. Ante esto, la familia insiste en que Victoria nunca solicita dinero por Bizum ni a través de canales personales, y recalca que las únicas vías oficiales de colaboración económica son el enlace habilitado en su página web y los puntos físicos autorizados.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Llamamiento para evitar víctimas

Asimismo, hacen un llamamiento a todas aquellas personas que hayan podido ser contactadas por este individuo o que incluso hayan llegado a realizar algún pago. Les piden que se pongan en contacto de forma urgente a través de mensaje privado para poder recopilar toda la información posible y sumar los casos a una denuncia conjunta, con el objetivo de reforzar la acción judicial.

Por último, la familia solicita la colaboración ciudadana para difundir este aviso y evitar que más personas puedan caer en el engaño. “La seguridad de nuestra comunidad es lo primero”, remarcan, apelando a la responsabilidad colectiva para frenar este tipo de estafas que se aprovechan de causas solidarias.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Un diagnóstico con tan solo tres años

Victoria Esperanza es una niña de Málaga, de seis años, que fue diagnosticada con leucemia infantil a los tres años. Desde entonces ha librado una dura batalla que requiere tratamientos muy agresivos.

En 2024 logró superar un ciclo inicial de tratamiento, sin embargo, meses después, en junio de 2025, la leucemia recae, obligando a Victoria y su familia a retomar nuevamente sesiones de quimioterapia y emprender la búsqueda urgente de un donante de médula ósea compatible.

Una lucha viral en redes sociales

Su historia se hizo viral en redes sociales y medios de comunicación, movilizando campañas de solidaridad en toda Andalucía y España para concienciar sobre la donación de médula ósea y la importancia de hacerse donante. Gracias a este enorme apoyo, se encontró un donante compatible, lo que abrió el camino para someterse al trasplante de médula que necesitaba.

El trasplante se realizó en diciembre de 2025 en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Tras varios meses en aislamiento hospitalario, Victoria recibió el alta médica el 16 de enero de 2026, marcando una etapa esperanzadora en su recuperación.

Desde entonces, su fuerza y alegría han servido de inspiración y su familia sigue animando a otras personas a hacerse donantes de médula ósea para salvar más vidas.