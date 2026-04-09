María Varela, que registró en marzo 65.000 firmas para exigir adelantar las mamografías a los 40 años, sale "contenta" del encuentro con Sanidad

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El Ministerio de Sanidad ha trasladado este jueves a María Varela, paciente de cáncer de mama metastásico con 43 años, su compromiso para ampliar el acceso al cribado de cáncer de mama desde los 45 hasta los 74 años, en línea con la evidencia científica, una recomendación que podría publicarse a final de año si las comunidades autónomas dan su visto bueno.

"Salgo contenta", ha destacado en una entrevista con Europa Press después de reunirse con Pedro Gullón y Estefanía García.

Situación actual y propuesta de cambio

Según ha detallado Varela, que registró a principios de marzo 65.000 firmas para exigir adelantar las mamografías a los 40 años, los responsables ministeriales han admitido que España es "deficitaria" en los cribados de cáncer de mama en comparación con países de Europa.

En la actualidad, la recomendación de mamografía en España se dirige a mujeres de entre 50 y 69 años.

Por ello, se han comprometido a impulsar esta línea de trabajo y llevar la propuesta de ampliación a la Comisión de Salud Pública en mayo. Posteriormente, deberá pasar por otros órganos y ser votada por las comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

En paralelo, Sanidad ha accedido a recopilar datos detallados sobre las pacientes en España para analizar si la evidencia permitiría reducir aún más la edad de acceso, hasta los 40 años.

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Posición del Ministerio

"Estoy contenta porque es una base muy importante para seguir dialogando", ha señalado Varela, subrayando que el programa actual, vigente desde 1990, es "obsoleto" y necesita actualización.

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La ministra de Sanidad, Mónica García, ha confirmado la disposición del Gobierno para revisar los protocolos de cribado junto a las comunidades autónomas.

"Estamos evaluando y yendo detrás de la evidencia científica", ha indicado, insistiendo en que los protocolos deben adaptarse a la población diana más eficiente.

Asimismo, ha destacado que, pese a las posibles mejoras, España cuenta con un programa de cribado "muy consolidado" y "eficaz".