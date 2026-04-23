Logo de telecincotelecinco
Logo de InformativosInformativos
Madrid

Madrid lanza una ayuda de hasta 4.000 euros a quienes contraten una empleada de hogar para cuidar de hijos y mayores dependientes

Cuidando de los mayores
Las familias con una persona contratada podrán beneficiarse si su renta per cápita de la unidad familiar no supera los 30.000 euros. EP archivo
Compartir

Nueva ayuda para las familias que contraten a empleados en el hogar en la Comunidad de Madrid con el objetivo de colaborar en la conciliación de la vida familiar y laboral. La subvención puede llegar a alcanzar los 4.000 euros, es fomentar la conciliación de la vida familiar y laboral, pero además favorecer la contratación legal de estos trabajadores.

La nueva ayuda, que adelanta el diario El Mundo, está destinada a las personas titulares de un hogar que contraten a una persona empleada del hogar que realice el cuidado de hijos menores de 12 años, o menores de 18 años con discapacidad, naturales, en adopción, tutela o acogimiento; también se incluye a otros familiares hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad, con discapacidad igual o superior al 50% o en situación de dependencia.

PUEDE INTERESARTE

El período subvencionable que abarca la subvención es del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025, para contrataciones efectuadas en ese período o con anterioridad a este.

Las familias con una persona contratada podrán beneficiarse de esta ayuda siempre, su renta per cápita de la unidad familiar no supere los 30.000 euros y que cumplan los requisitos siguientes:

PUEDE INTERESARTE

Cuáles son los requisitos para acceder a la nueva ayuda en la Comunidad de Madrid

  • Residir de forma estable en la Comunidad de Madrid y estar empadronada en el mismo domicilio con el hijo o familiar para el que se contrata a la persona de hogar.
  • Los progenitores de hijos menores de 12 años o de 18 con discapacidad, deben ejercer una actividad retribuida por cuenta propia o ajena con una jornada a tiempo completo durante el período que pidan la subvención.
  • La persona titular del hogar familiar debe estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, además del pago de las cuotas a la mutualidad profesional en el supuesto de profesionales colegiado. Así como carecer de deudas con la Comunidad de Madrid.

La persona empleada del hogar tiene que tener un contrato escrito y alta en la Seguridad Social

  • La relación laboral debe ser para el servicio del hogar familiar.
  • El vínculo laboral con la persona empleada del hogar debe estar formalizado con un contrato por escrito.
  • La empleada contratada debe haber sido dada de alta en la Seguridad Social 
  • La contratación de la empleada del hogar tiene que haber sido del 1 de enero al 31 de 2025 (mínimo 58 días)
  • La persona empleada de hogar debe desarrollar su labor en el domicilio de la persona beneficiaria situado en la Comunidad de Madrid.
  • La finalidad principal ha de ser el cuidado o atención, en el ámbito doméstico, de los hijos o familiares, que conviven con el titular del hogar familiar y que están a su cargo o cuidado directo.
Temas