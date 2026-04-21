Ayudas que suele plantear dos requisitos muy claros: que la casa sea para vivir y que la compra sirva para fijar población

Subvención de hasta 15.000 euros para aislar la casa y ahorrar en calefacción

Compartir







Puede parecer una exageración, o una verdad a media más, pero se trata de una realidad. Hay ayuntamientos que ponen dinero real para que comprar tu primera vivienda no sea un proyecto aplazado “hasta que consiga ahorrar para la entrada”. Y ese dinero suele venir con dos requisitos muy claros: que la casa sea para vivir (no para invertir) y que la compra sirva para fijar población.

El ejemplo más nítido está en Ascó (Tarragona), donde el Ayuntamiento ha aprobado una convocatoria de subvenciones para la adquisición de inmuebles, solares y similares destinados a uso residencial y, en función de la zona y del tipo de compra, contempla importes que llegan a 20.000 euros e incluso 25.000 euros.

Esta convocatoria no se presenta como “cheque vivienda” genérico, sino como una herramienta con finalidad declarada: “posibilitar el acceso a una nueva vivienda en el municipio y frenar la despoblación rural”. Esa frase, que suena a política pública, tiene consecuencias prácticas, ya que la ayuda se dirige a personas empadronadas en el municipio que cumplan los requisitos fijados en las bases. No es un “ven y te pagamos”, sino un “si ya formas parte del pueblo, o te integras vía padrón, y compras con la idea de que sea tu residencia habitual, te ayudamos”.

La cuantía para la compra de vivienda en el casco antiguo (zona A1 en la revisión de las normas subsidiarias de 1998) tiene un importe máximo 25.000 € por vivienda, con tope un adicional del 60% del importe de la escritura. En el caso de una compra de vivienda en el resto del casco urbano, el importe máximo es de 20.000 € por vivienda, también con el límite del 60% del importe de la escritura. Finalmente, para la compra de solar o similar en suelo urbano, el importe máximo 20.000 €, igualmente con el límite del 60% del importe de la escritura.

PUEDE INTERESARTE Las comunidades autónomas pagan hasta el 80% de la reforma del baño si se tienen más de 65 años

Este “doble techo”, es decir, lo de poner una cantidad máxima y un porcentaje de escritura, es la forma habitual que tienen estas ayudas de evitar dos excesos. Por un lado que una compra muy cara se lleve demasiado dinero público y, por el otro, que una compra pequeña se subvencione por encima de lo razonable.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

En Ascó, el plazo de presentación de solicitudes se cierra el 31 de diciembre del año en curso. Esto importa porque muchas ayudas municipales no funcionan como “ventanilla permanente”, y el que llega tarde se queda fuera aunque cumpla todo lo demás. En vivienda, el tiempo suele jugar en contra: una señal entregada, una escritura con fecha, una hipoteca que no espera. Por eso estas convocatorias exigen que el solicitante se mueva con la misma rapidez con la que se mueve el mercado.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Las condiciones para optar a esta ayuda

Cuando un titular dice “si cumples una serie de condiciones”, lo que suele esconder es una lista de filtros administrativos. En este caso, hay dos que se leen sin necesidad de interpretación:

Empadronamiento en el municipio (la convocatoria habla de “personas empadronadas en el municipio de Ascó”).

(la convocatoria habla de “personas empadronadas en el municipio de Ascó”). Destino residencial: no es una subvención para comprar “un activo”, sino inmuebles, solares y similares destinados al uso residencial.

Luego estaría un tercer filtro, el que no cabe en una frase suelta porque vive en las bases: el propio extracto remite a “bases específicas” publicadas en el BOP de Tarragona. En la práctica, ahí suelen aparecer los requisitos de documentación, compatibilidades, obligaciones posteriores (por ejemplo, mantenimiento del uso residencial) y la forma concreta para justificar la compra.

Aunque no vivas en Ascó

El mensaje útil no es “mudarte a tal sitio”, sino entender el patrón: cuando una ayuda municipal de primera vivienda alcanza cifras como 20.000 euros, casi siempre pide lo mismo a cambio: arraigo (padrón), vivienda para vivir (uso residencial) y una compra trazable (escritura). En Ascó, además, introduce un matiz urbanístico al cambiar la cantidad en función de que la vivienda esté en el casco antiguo u otras partes de la localidad, premiando así de forma más intensa ciertas zonas.

Para encontrar una ayuda parecida en otros municipios, la regla de oro es sencilla: no fiarse de resúmenes ni de rumores, sino localizar el anuncio oficial (BOP/provincial, sede electrónica o BDNS) y fijarse en dos líneas clave: “beneficiarios” y “importe”. Cuando esas dos piezas están claras, la promesa deja de ser volátil y se convierte en una posibilidad real.