Mónica García ha hecho el anuncio en la tercera edición de la verbena La madrileña

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La ministra de Sanidad y coportavoz de Más Madrid, Mónica García, volverá a ser la candidata del partido en las próximas elecciones autonómicas a la Asamblea de Madrid. Según informa 'eldiario.es', García ha hecho el anuncio en la tercera edición de la verbena 'La madrileña'.

Mónica García ha afirmado que si se quieren cambiar las cosas “tenemos que gobernar Madrid” y ha resaltado querer ser la candidata de Más Madrid a la presidencia de la Comunidad de Madrid. “¡A por ello, madrileños y madrileñas!”, ha afirmado emocionada.

"He aprendido que si quieres cambiar las cosas, tienes que ir a la raíz de los problemas. Si queremos cambiar esa raíz, tenemos que gobernar Madrid. Después de mucho pensarlo, he tomado una decisión. Si me acompañáis, si me dais vuestro respaldo, quiero ser la próxima presidenta de la Comunidad de Madrid. Quiero que se vaya Ayuso y sus políticas dañinas", ha asegurado.

"Es hora de plantar cara a Trump, Abascal y a Ayuso", indica García

Mónica García ha subrayado que es hora de "plantar cara a Trump, a Abascal y a Ayuso”. “Somos hijos e hijas del no pasarán. Somos hijos e hijas de las mareas, que dijeron la sanidad se defiende. Somos hijos e hijas del 8M, que puso el feminismo por delante. Somos hijos e hijas de los gobiernos del cambio”, ha recalcado.

"Quiero ser la presidenta de la Comunidad de Madrid, quiero que se vaya Ayuso, quiero que se vayan sus políticas dañinas, quiero hacerme cargo y quiero que merezca la pena militar, quiero que merezca la pena hacer política y quiero que merezca la pena pelear contra ese Goliat que nos ha hecho tanto daño", ha incidido.

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En las elecciones del 28 de mayo de 2023 y con Mónica García como cabeza de lista, Más Madrid consiguió 27 escaños, los mismos que el entonces PSOE de Juan Lobato aunque le superó en votos, y consolidó a la formación como segunda fuerza política en la Asamblea, posición que el partido ya obtuvo en los comicios de 2021.