El pasado como periodista de Isabel Díaz Ayuso fuera de España: "Estuve echando currículums por todas partes"

Inés Gutiérrez 12 ABR 2026 - 10:00h.

Antes de dedicarse a la política por completo, Isabel Díaz Ayuso se dedicó al periodismo, que fue lo que estudió

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MadridPresidenta de la Comunidad de Madrid desde el 2019, es mucho lo que se sabe de la vida profesional de Isabel Díaz Ayuso, también se conoce bastante sobre su vida personal. Poco a poco se ha podido conocer más de una de las mujeres más influyentes del Partido Popular, gracias a los años que ha pasado frente a las cámaras, algo propio de su profesión como política, pero que también está muy relacionado con su formación.

Antes de dedicarse por completo al mundo de la política, Díaz Ayuso estudió la carrera de Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid; además, completó sus estudios formándose en Comunicación Política y Protocolo. Ambos parecen haberle venido a las mil maravillas para su trabajo actual, en el que no solo importan las medidas que se tomen, sino también la manera de hacerle llegar a la gente lo que haces por ellos.

Ahora parece haber dejado su pasado como periodista ligeramente apartado, es la política la que consume todo su tiempo laboral, lo que no sorprende demasiado porque las cosas parecen irle muy bien. No solo es respetada por los suyos, la gente parece apoyarle y, gracias a eso, sigue al frente de la Comunidad de Madrid. Una profesión que parece disfrutar y se ha convertido en parte fundamental de su vida, dejando atrás el tiempo en el que ejerció como periodista.

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Una carrera que no fue tan larga, pero durante la cual pudo viajar y descubrir parte del mundo. Ella no quiere que se hable demasiado de los trabajos que tuvo en el pasado, prefiere que el presente sea el que mande en su vida, pero sí que ha ido desvelando algunos detalles de su vida, gracias a los cuales se han podido conocer algunos de los trabajos que tuvo durante una época en la que no vivió en España.

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El pasado como periodista de Isabel Díaz Ayuso fuera de España

Desde que se afilió al Partido Popular en el año 2005, ambas profesiones han estado muy ligadas para ella. A través del periodismo consiguió encontrar su sitio en el partido, puesto que algunos de sus primeros puestos de responsabilidad aprovechaban su experiencia en el sector, tal y como sucedió cuando contaron con ella para formar parte del gabinete de prensa del Consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid tan solo un año después de afiliarse. También llegó a gestionar la comunicación digital del PP.

Sin embargo, uno de los hitos de su carrera de los que más se ha hablado fue la idea que tuvo de abrir una cuenta de Twitter (ahora X) para Pecas, el perro de Esperanza Aguirre. Cuando esto se supo, dio paso a muchas bromas, pero ambas han señalado a lo largo del tiempo que la cuenta no era responsabilidad de Díaz Ayuso, tan solo lo fue la idea.

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Antes de dedicarse por completo a su carrera en la política, Isabel ejerció como periodista, sobre todo gestionando la comunicación de diferentes empresas. Antes de eso, también estuvo trabajando en el extranjero, aunque esta experiencia es menos conocida. El año 2000 le llevó hasta Ecuador. Allí estuvo viviendo varios meses y trabajando en una productora de televisión. Ella misma reconocía que se marchó junto a una amiga con la intención de vivir la experiencia, ni siquiera había recibido las notas finales y no sabía si había terminado la carrera.

Un par de años más tarde y ya finalizada la carrera, de nuevo optó por viajar fuera de España, esta vez a Irlanda. En Dublín habría estado nueve meses y allí trabajó para una de las emisoras de radio más escuchadas del país, Spin FM, cuyo contenido podría considerarse similar o parecido a los de los canales musicales en España.

De esta experiencia y cómo consiguió el trabajo habló durante su paso por el programa Mi casa es la tuya. "Estuve echando currículums por todas partes, y me cogieron en una emisora de radio", explicó sobre el proceso de selección, que sorprende un poco, sobre todo porque su manejo del idioma no era el mejor. "Lo que pasa es que yo iba con el ‘how are you’ de Madrid porque antes no se daban los idiomas como ahora". Esto hizo que las cosas fueran un poco complicadas para ella, sobre todo cuando le tocaba responder al teléfono: "No entendía una palabra".

Experiencias fuera de casa como las que ella tuvo son muy enriquecedoras, le permitieron descubrir nuevos lugares, muchas personas y encontrar su camino profesional. Ahora, por suerte, las cosas son muy diferentes para ella, porque cuenta con un equipo que le permite no tener que enfrentarse a este tipo de situaciones: gracias a los servicios de traducción, puede empezar sus discursos en inglés y continuarlos en español sabiendo que sus palabras serán igualmente entendidas.