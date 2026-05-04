Claudia Barraso 04 MAY 2026 - 14:31h.

'Decide Madrid Joven', la plataforma lanzada por el Ayuntamiento que permite a los jóvenes tomar decisiones que influyen en la sociedad

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El Ayuntamiento de Madrid ha creado la plataforma ‘Decide Madrid JOVEN’ dirigida directamente a la población más joven empadronada a la ciudad con edades comprendidas entre los 14 y 18 años. Así lo ha aprobado la Junta del Gobierno municipal el pasado jueves y que comienza a funcionar este mismo lunes.

Inma Sanz, vicealcaldesa y portavoz municipal ha explicado que es una iniciativa que tiene como objetivo “impulsar el protagonismo y la participación de la juventud”. Es una plataforma que garantiza el ejercicio del derecho a la participación digital de los jóvenes y adolescentes madrileños a través de un canal de comunicación con la administración local más cercano y adaptado a sus intereses, tal y como informan desde el Ayuntamiento a través de ‘Diario Madrid’.

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‘Decide Madrid JOVEN’ es una herramienta que permite al Ayuntamiento y a los distintos servicios municipales poder recoger la opinión de este grupo de edad, además que incluirlos en las decisiones de asuntos municipales para fomentar su implicación en la vida pública. En esta primera fase inicial incluye un espacio específico para consultas, encuestas y propuestas impulsadas por el Ayuntamiento, concretamente en el apartado ‘Responde y participa’.

Qué oportunidades ofrece la plataforma para los más jóvenes

En otro de las secciones, llamadas ‘Actividades’, los jóvenes pueden descubrir las iniciativas municipales presentadas de manera geolocalizada para facilitar su ubicación en función de la zona de residencia. Los contenidos de los recursos disponibles de las diferentes instituciones se encuentran recopilados en la zona de ‘Información interesante’.

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La primera consulta de esta plataforma se lanzará el 11 de mayo y recibe el nombre de ‘Dando vida a nuestro asistente virtual’, por la que los jóvenes podrán participar en la propia creación del asistente virtual o avatar de la plataforma, desde la concepción de la idea hasta su diseño final.