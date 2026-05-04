La alcaldesa getafense, Sara Hernández (PSOE), ha insistido en que los datos del histórico de mediciones acústicas "son demoledores"

Getafe Norte está identificado en el Mapa Estratégico de Ruido como una zona que sobrepasa los objetivos de calidad acústica

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El Ayuntamiento de Getafe ha presentado una serie de alegaciones para impugnar la licencia concedida por el Ayuntamiento de Madrid para la celebración del Mad Cool Festival en el recinto Iberdrola Music, debido al impacto que la música y ruidos que este festival causa sobre el municipio.

Así lo ha anunciado este lunes 4 de mayo la alcaldesa getafense, Sara Hernández (PSOE), quien ha insistido en que los datos del histórico de mediciones "son demoledores", por lo que exigirán formalmente la paralización del evento, que está previsto que se celebre del 8 al 11 de julio en el Iberdrola Music, situado en Villaverde.

Problemas con la calidad acústica

Con respecto a esta problemática que afecta al municipio madrileño, Sara Hernández ha comentado que "no es una opinión, es una realidad medida por técnicos, este recinto es incompatible con la salud de nuestros vecinos. Exigimos la paralización de actividades que no garanticen el cumplimiento estricto de la Ley del Ruido", ha añadido la regidora socialista en un comunicado.

El escrito técnico de alegaciones advierte de que el barrio de Getafe Norte ya sufre una saturación acústica por la proximidad de la M-45 y ya está identificado en el Mapa Estratégico de Ruido como una zona que sobrepasa los objetivos de calidad acústica, que se ve agravada ilegalmente por los macroeventos en el Iberdrola Music.

"El Ayuntamiento de Madrid no puede ignorar que sus licencias están provocando que vecinos de Getafe tengan niveles de ruido ilegales dentro de sus propios dormitorios", ha insistido la alcaldesa, quien ha recalcado además que la suma de los festivales a esta carretera, genera "una presión sonora insostenible".

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Un festival en crecimiento

Desde el Ejecutivo local, formado por PSOE, Más Madrid-Compromiso por Getafe y Podemos-IU, recuerdan además que actualmente hay abierta una causa penal contra el Mad Cool precisamente por superar los niveles de ruido en anteriores ediciones tras una denuncia de vecinos de Villaverde y Getafe.

Estas alegaciones se suman además a las ya presentadas por la Plataforma Stop Mad Cool y por la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid, quienes también han denunciado el interés de convertir este espacio en un recinto ferial permanente.

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En este sentido, Getafe denuncia la saturación de Iberdrola Music, donde la programación ha crecido un 425% desde 2023, pasando de 4 días de festival a 17 jornadas confirmadas para 2026, generando problemas de movilidad, con el peligro de deambulación de miles de personas.

Un peligro para el descanso

Recuerdan además que, próximamente, hay previsto también este recinto otro macroevento que incluirá la construcción de un estadio para los 11 conciertos de Shakira, algo que "supone un ataque directo al descanso y la seguridad de más de 32.000 getafenses", añaden desde el Consistorio getafense.

"No puede ser que los vecinos del Bernabéu en Madrid o de la Ciudad de las Artes en Valencia tengan más derechos que los de Getafe o Villaverde", ha reiterado la alcaldesa, quien ha exigido "el mismo trato que la justicia y las administraciones están otorgando a otros barrios de España".

Por último, el Ayuntamiento getafense también lamenta que el Gobierno de la Comunidad de Madrid y el Consistorio de la capital, conviertan la defensa del descanso en una guerra política en lugar de ejercer su papel de mediadores.

"Esta inacción demuestra, una vez más, la clara voluntad de la Comunidad de Madrid de perjudicar a los vecinos de Getafe Norte y Los Molinos, dejando de introducir mejoras para el recinto que resuelvan las grandes molestias que genera, y patrocinando el evento con más de un millón de euros cada año", concluyen.