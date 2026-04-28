Las visitas tendrán lugar los días 28 y 29 de abril, y 5 y 6 de mayo, en horario de mañana y tarde

El proceso de participación es completamente online y está abierto a particulares, autónomos y empresas

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MadridLos coches subastados del Ayuntamiento de Madrid ya se pueden visitar estos días en Loeches. La puja online, organizada por IAG Auction, incluye turismos, motocicletas y furgonetas de distintas marcas y modelos que han formado parte de la flota municipal.

Entre los vehículos disponibles hay unidades que han prestado servicio en áreas como sanidad o vigilancia. Antes de salir a subasta, todos han sido desprovistos de distintivos oficiales y equipamiento profesional, de modo que puedan ser utilizados por particulares o empresas sin identificación institucional.

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La subasta arrancó el pasado 22 de abril a las 10:00 horas y permanecerá abierta hasta el 7 de mayo a las 11:00 horas.

¿Cómo funciona?

El proceso de participación es completamente online y está abierto a particulares, autónomos y empresas. Para pujar, es necesario registrarse previamente en la plataforma de IAG Auction y aceptar las bases y condiciones del proceso.

Uno de los requisitos clave es el depósito de garantía de 300 euros. Este pago permite participar en toda la subasta, sin necesidad de abonar una cantidad adicional por cada vehículo. En caso de no resultar adjudicatario, el importe se devuelve íntegramente en un plazo de hasta 20 días laborables.

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El periodo de inscripción finaliza el 6 de mayo a las 10:00 horas, un día antes del cierre de la subasta.

Desde la organización recomiendan revisar con detalle la información de cada lote, donde se incluyen datos administrativos y mecánicos relevantes. Además, advierten de que los vehículos, además de la inspección técnica habitual, requieren tramitar una ITV de reforma, que incluye informe de conformidad y certificado de desinstalación.

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¿Dónde es?

Los vehículos pueden verse presencialmente en las instalaciones de Kampa Cars, ubicadas en la Subestación Eléctrica de la carretera M-217, Avenida de la Constitución 38, en Loeches (Madrid).

Se han habilitado varias jornadas de puertas abiertas para inspeccionar los coches antes de pujar. Las visitas tendrán lugar los días 28 y 29 de abril, y 5 y 6 de mayo, en horario de mañana (09:00 a 14:00) y tarde (15:30 a 18:30).

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Durante estas jornadas, los interesados podrán revisar el estado de los vehículos y resolver dudas técnicas directamente in situ.

Claves para los interesados

Desde la organización insisten en la importancia de acudir a las visitas o, al menos, revisar toda la documentación disponible antes de participar. Al tratarse de vehículos usados y con un historial de servicio público, conocer su estado y requisitos administrativos es fundamental para realizar una puja informada.

Para resolver dudas, los usuarios pueden utilizar el asistente virtual de la plataforma o contactar por correo electrónico con la organización a través de ayuntamientomadrid@iagauction.com.